Кредитные каникулы клиентам готовы предоставить более 10 украинских банков, - НБУ
Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий во время брифинга 3 апреля.
"Мы видим, что сейчас более 10 банков внедряют данные продукты (кредитные каникулы, - ред.). Другие банки занимаются их внедрением", - отметил Чурий.
Также Чурий подчеркнул, что кредитные каникулы не означают прощение долгов, поскольку из полученных денег за обслуживание кредитов средств банки обязаны выплачивать депозиты клиентам.
По словам заместителя председателя НБУ, сейчас возможны такие вариации кредитных каникул:
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банки откладывают выплату основного долга клиентами, но клиенты продолжают платить проценты;
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клиенты могут не платить основную сумму вместе с процентами;
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реструктуризация кредитов для заемщиков.
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