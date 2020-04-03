 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКредитные каникулы клиентам готовы предоставить более 10 украинских банков, - НБУ

Кредитные каникулы клиентам готовы предоставить более 10 украинских банков, - НБУ


фото: bank.gov.ua
Более десяти украинских банков готовы предоставить клиентам кредитные каникулы

Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий во время брифинга 3 апреля.

"Мы видим, что сейчас более 10 банков внедряют данные продукты (кредитные каникулы, - ред.). Другие банки занимаются их внедрением", - отметил Чурий.

Также Чурий подчеркнул, что кредитные каникулы не означают прощение долгов, поскольку из полученных денег за обслуживание кредитов средств банки обязаны выплачивать депозиты клиентам.

По словам заместителя председателя НБУ, сейчас возможны такие вариации кредитных каникул:

  • банки откладывают выплату основного долга клиентами, но клиенты продолжают платить проценты;

  • клиенты могут не платить основную сумму вместе с процентами;

  • реструктуризация кредитов для заемщиков.

    Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

     

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать