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Espreso.tvОбществоКоронавирус: во Львове двое врачей заболели COVID-19

Коронавирус: во Львове двое врачей заболели COVID-19


фото: reuters
У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Один из медиков - это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй врач - из 5-й городской поликлиники, он находился на лечении в 5-й больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу

Отмечается, что в настоящее время проводят опрос лиц, с которыми контактировали больные, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача-анестезиолога.

По состоянию на утро 3 апреля на Львовщине в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, два человека уже выздоровели.

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