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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 16 больных находятся на искусственной вентиляции легких, - Ляшко

Коронавирус в Украине: 16 больных находятся на искусственной вентиляции легких, - Ляшко


фото: moz.gov.ua
В Украине 16 пациентов с коронавирусом подсоединены к аппаратам искусственной вентиляции легких

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

  • В Украине зафиксировано 942 случая заболевания коронавирус COVID-19.
 
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