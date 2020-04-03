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Espreso.tvОбществоКоронавирус: одна из сетей АЗС пообещала предоставить 14 тонн горючего для машин скорой помощи

Коронавирус: одна из сетей АЗС пообещала предоставить 14 тонн горючего для машин скорой помощи


фото: 24tv
Сеть АЗС UPG присоединилась к инициативе Минздрава и предоставит топливо для машин скорой помощи во время борьбы с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Минздрав и сеть АЗК "UPG" договорились о сотрудничестве во время эпидемии. Компания "UPG" присоединяется к борьбе с распространением COVID-19 и предоставит центральным областным клиническим больницам талоны на горючее для машин скорой помощи.

UPG планирует предоставить по 1 тонне горючего центральным больницам в 14 областях. Во время эпидемии количество вызовов "скорой" возрастает, поэтому эта помощь является актуальной.

 

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