Коронавирус: одна из сетей АЗС пообещала предоставить 14 тонн горючего для машин скорой помощи
3 апреля, 2020, 14:16
Сеть АЗС UPG присоединилась к инициативе Минздрава и предоставит топливо для машин скорой помощи во время борьбы с коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
Минздрав и сеть АЗК "UPG" договорились о сотрудничестве во время эпидемии. Компания "UPG" присоединяется к борьбе с распространением COVID-19 и предоставит центральным областным клиническим больницам талоны на горючее для машин скорой помощи.
UPG планирует предоставить по 1 тонне горючего центральным больницам в 14 областях. Во время эпидемии количество вызовов "скорой" возрастает, поэтому эта помощь является актуальной.
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