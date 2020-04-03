Коломойский выиграл суд у Гонтаревой: она должна опровергнуть обвинения в поджоге дома на заказ олигарха

3 апреля, 2020, 17:07

2 апреля Шевченковский суд Киева опубликовал решение, согласно которому удовлетворил иск Игоря Коломойского к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и одного из украинских СМИ о защите чести и достоинства

Соответствующее решение Шевченковского суда опубликовано на сайте.

Согласно решению суда Гонтарева должна опровергнуть в прессе свои заявления о том, что она подозревает Коломойского в организации поджога ее дома и что он угрожал ей.

В сентябре 2019 года Гонтарева дала интервью изданию LB.ua сразу же после пожара в ее доме в Киевской области. На вопрос журналиста "Я правильно понимаю, что Коломойский - главный, кого вы подозреваете в том, что случилось с вами?" Гонтарева ответила "Да", а на вопрос "Говоря, что вам угрожали, вы имеете в виду Коломойского", сказала "Понятно".

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Суд обязал экс-главу НБУ в течение пяти дней опубликовать на этом же сайте сообщение следующего содержания:

"Опровержение. Сообщаю, что информация, распространенная 18 сентября 2019 в моем интервью на сайте Lb.ua является недостоверной и подлежит опровержению в части утверждения, что Игорь Коломойский - главный, кого я подозреваю и считаю заказчиком поджога моего дома, произошел ночью 17 сентября 2019, и в части утверждений о том, что он мне угрожал ".

Суд посчитал, что утверждения Гонтаревой, "формируют негативное общественное мнение, разрушают имидж и репутацию истца, а поэтому нарушают его право на уважение чести, достоинства и деловой репутации".

"Информация составляет отрицательное впечатление у общества об истце как о человеке, который своими действиями нарушает права других людей, - говорится в решении. - Ее содержание может поставить под сомнение соблюдение истцом законодательства Украины и его моральных качеств".

Согласно тексту решения, информация, озвученная экс-главой НБУ не соответствует действительности, так как не была подтверждена предоставленными суду доказательствами. Также суд пришел к выводу, что заявление Гонтаревой ни была оценочным суждением с ее стороны. При этом в тексте решения нет информации о проведении лингвистической экспертизы словам экс-главы Нацбанка.

"Информация содержит фактические данные и изложена в категорически утвердительной форме. Значит, она может быть проверена на предмет ее соответствия действительности и как следствие может быть признана недостоверной", - отмечает суд.

Судья предоставил Гонтаревой а также Институту Горшенина (выступает соответчиком, как владелец LB.ua) право на апелляцию: пока они не обязаны немедленно выполнять решение первой инстанции.

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