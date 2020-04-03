Карантин может длиться до восьми месяцев, - Милованов
Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook.
"Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле. С карантином только до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек)", - отметил Милованов.
В своих расчетах КСЭ ссылается на данные по распространению коронавируса в некоторых странах мира, в частности в Японии. Однако эти данные отличаются от прогнозируемого пика пандемии, например, в США. Милованов объясняет это тем, что в США заражение вирусом началось раньше и сейчас эта страна превратилась в эпицентр пандемии.
"Что нужно делать Украине? Жесткость карантина должна усиливаться и достичь максимума именно во время пика. Для его сглаживания. А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими", - отметил экс-министр.
Милованов прогнозирует, что в целом карантин в Украине может длиться до 8 месяцев, в зависимости от сценария распространения коронавируса.
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