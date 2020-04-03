Футболисты "Шахтера" станут учителями физкультуры

3 апреля, 2020, 12:03

Футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Виктор Кривцов примут участие в образовательном сериале "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"

Об этом сообщает официальный facebook Министерства цифровой трансформации Украины.

6 апреля состоится презентация образовательного сериала "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Проект должен мотивировать школьников, изолированных от сверстников из-за карантина, к индивидуальным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Образовательный сериал состоит из 12 уроков физкультуры, учителями на которых будут звезды футбола. Уроки проводят игроки донецкого "Шахтера". Капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов станут диджитал-учителями физкультуры.

Темы уроков охватывают секреты разминки и главные правила приседания, бега, йоги, киберспорта, как набивать мяч, цифровые спортивные лайфхак, Челендже и многое другое.

Трансляция презентации начнется 6 апреля в 11:00 на Youtube странице Кабмина