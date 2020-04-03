Футболисты "Шахтера" станут учителями физкультуры
Об этом сообщает официальный facebook Министерства цифровой трансформации Украины.
6 апреля состоится презентация образовательного сериала "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Проект должен мотивировать школьников, изолированных от сверстников из-за карантина, к индивидуальным занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Образовательный сериал состоит из 12 уроков физкультуры, учителями на которых будут звезды футбола. Уроки проводят игроки донецкого "Шахтера". Капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов станут диджитал-учителями физкультуры.
Темы уроков охватывают секреты разминки и главные правила приседания, бега, йоги, киберспорта, как набивать мяч, цифровые спортивные лайфхак, Челендже и многое другое.
Трансляция презентации начнется 6 апреля в 11:00 на Youtube странице Кабмина
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