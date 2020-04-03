Эвакуация с Бали: пассажиров рейса отправили на самоизоляцию, потому что тесты на коронавирус негативные
Об этом сообщила пассажирка рейса Рада Радмилевич на своей странице в Facebook.
"Нас отправляют на самоизоляцию по домам, так как повода держать нас здесь больше нет. Надеемся, наше место займут более достойные претенденты, например, пациенты районных больниц и зараженные врачи. Или десятки тысяч людей, которые вернулись после нас, и не с бескарантинних островов , а из эпицентров болезни, об отсутствии обсервации для которых так тщательно замалчивают некоторые министерства и все СМИ ", - написала пассажирка.
Она добавила, что "когда пыль вымоется с глаз большинства, надеюсь, все обратят внимание на закон о рынке земли, бюджет ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН в помощь борьбы с вирусом", и будут так же тщательно следить за этим, как за "этой эпопеей с обсервацией ".
"На этом не бесплатную, как многие думают, миссию "Эвакуация с Бали" считаю завершенной и объявляю информационный карантин", - написала Радмилевич.
- Напомним, все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию .
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