Экс-сотрудника МВД приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, он был агентом ФСБ

3 апреля, 2020, 12:03

2 апреля 2020 года вступил в законную силу приговор, которым Ривненский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Бывший сотрудник органов МВД Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин сский Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины среди участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов выкладывал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ.

Задокументировано, что в июле 2016 г. Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ривненского следственного изолятора. При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированном Крыму.

16 сентября того же года вор выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома. В ходе спецоперации контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 г. при пересечении российско-украинской границы.

Прокуратура Ривненщины передала в городской суд обвинительный акт по ст. 111, ст. 258-3 (государственная измена, участие в террористической организации) в отношении военнослужащего боевой бригады ВСУ, дислоцированной в Днепропетровской области.

https://censor.net.ua/ua/n3186545

Прокуратура Ривненщины передала в Ривненский городской суд обвинительный акт по ст. 111, ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, участие в террористической организации) в отношении военнослужащего боевой бригады ВСУ, дислоцированной на Днепропетровщине