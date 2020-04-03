До введения чрезвычайного положения остался один шаг, - Наливайченко
Об этом он сообщил в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.
"Чем отличается чрезвычайная ситуация, которая действует сейчас, от чрезвычайного положения, к которому остался один шаг - это введением комендантского часа. На самом деле, то, что премьер-министр озвучивал дополнительные меры - это все являются мерами чрезвычайной ситуации с переходом в чрезвычайное положение . Но важно, по линии МВД. Мы видим полицию, Нацгвардия давно подключена. Но я хотел бы задать вопрос: что делают остальные министерства во время карантина для того, чтобы не допустить тяжелых последствий? " - отметил Наливайченко.
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