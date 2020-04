Букеровская книжная премия объявила короткий список номинантов

3 апреля, 2020, 15:09

В Лондоне огласили короткий список номинантов Международной Букеровской премии 2020 года, присуждаемой в области литературы на английском языке

Об этом сообщается на сайте премии, передает Укринформ .

"2 апреля судьи Международной Букеровской премии 2020 года назвали шесть книг, вошедших в шорт-лист, претендующих на премию, что отмечает лучшую художественную литературу со всего мира. Шорт-лист был объявлен в цифровом формате", - говорится в сообщении.

Итак, краткий список номинантов на премию выглядит следующим образом:

- Шокуфех Азар "The Enlightenment of the Greengage Tree" ( "Просветление Деревья Ренклод"), переводчик неизвестен, опубликовано Europa Editions;

- Габриэла Кабезон Камара "The Adventures of China Iron" ( "Приключения железного Китая"), перевод Иона Макинтира и Фионы Макинтош, опубликовано Charco Press;

- Даниэль Кельман "Tyll" ( "Тиль"), перевод Росса Бенджамина, выданный Quercus;

- Фернандо Мельхор "Hurricane Season" ( "Сезон ураганов"), перевод Софи Хьюз, опубликовано Fitzcarraldo;

- Йоко Огава "The Memory Police" ( "Полиция памяти"), перевод Стивена Снайдера, выдано Harvill Secker;

- Марике Лукас Риневелд "The Discomfort of Evening" ( "Вечерний дискомфорт"), перевод Мишель Хатчинсон, опубликовано Faber & Faber

Победителя премии объявят 19 мая. Он получит 50 000 фунтов (61,4 тыс. долл.). Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.

Ежегодная Международная Букеровская премия - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, вручаемая за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.