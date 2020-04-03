Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил о "провокациях" и "спецслужбах"
3 апреля, 2020, 20:38
Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак рассказал подробности о своем допросе в НАБУ
Об этом Ермак написал в Facebook.
"Допрос в НАБУ был сегодня, допрашивали меня в качестве свидетеля об обстоятельствах знакомства с людьми, которые фигурируют в деле, о чем общались, почему эти встречи проводились", - написал Денис Ермак.
По его словам, никаких коррупционных целей в этих встречах (о которых сообщил нардеп Лерос - ред.) не было. Ермак отметил, что готов сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию для НАБУ.
"Добровольно предоставил образцы своего голоса, которые попросил детектив. Также дал информацию о возможной заинтересованности определенных лиц, фигурирующих на видео, и спецслужб в организации провокаций", - добавил Ермак.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- НАБУ получило образцы голоса брата Ермака .
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