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Espreso.tvОбществоБрат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил о "провокациях" и "спецслужбах"

Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил о "провокациях" и "спецслужбах"

Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак рассказал подробности о своем допросе в НАБУ

Об этом Ермак написал в Facebook.

"Допрос в НАБУ был сегодня, допрашивали меня в качестве свидетеля об обстоятельствах знакомства с людьми, которые фигурируют в деле, о чем общались, почему эти встречи проводились", - написал Денис Ермак.

По его словам, никаких коррупционных целей в этих встречах (о которых сообщил нардеп Лерос - ред.) не было. Ермак отметил, что готов сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию для НАБУ.

"Добровольно предоставил образцы своего голоса, которые попросил детектив. Также дал информацию о возможной заинтересованности определенных лиц, фигурирующих на видео, и спецслужб в организации провокаций", - добавил Ермак.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • НАБУ получило образцы голоса брата Ермака .
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