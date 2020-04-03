Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил о "провокациях" и "спецслужбах"

3 апреля, 2020, 20:38

Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак рассказал подробности о своем допросе в НАБУ

Об этом Ермак написал в Facebook.

"Допрос в НАБУ был сегодня, допрашивали меня в качестве свидетеля об обстоятельствах знакомства с людьми, которые фигурируют в деле, о чем общались, почему эти встречи проводились", - написал Денис Ермак.

По его словам, никаких коррупционных целей в этих встречах (о которых сообщил нардеп Лерос - ред.) не было. Ермак отметил, что готов сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию для НАБУ.

"Добровольно предоставил образцы своего голоса, которые попросил детектив. Также дал информацию о возможной заинтересованности определенных лиц, фигурирующих на видео, и спецслужб в организации провокаций", - добавил Ермак.