Болел коронавирусом: чемпион мира по футболу возобновил тренировки

3 апреля, 2020, 10:29

Голкипер "Милана" Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за "Астон Виллу", приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом

Видео испанский голкипер опубликовал в twitter.

"После грозы небо становится золотистым. Готов продолжать борьбу. Приободряйтесь и будьте жестокими к коронавирусу. Спасибо всем за поддержку", - написал под видео испанский вратарь.

За свою карьеру испанский вратарь успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". 37-летний голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой Пепе Рейна перешел из "Милана" в английской "Астон Виллы" на правах аренды.

Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .