Болел коронавирусом: чемпион мира по футболу возобновил тренировки
3 апреля, 2020, 10:29
Голкипер "Милана" Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за "Астон Виллу", приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом
Видео испанский голкипер опубликовал в twitter.
"После грозы небо становится золотистым. Готов продолжать борьбу. Приободряйтесь и будьте жестокими к коронавирусу. Спасибо всем за поддержку", - написал под видео испанский вратарь.
За свою карьеру испанский вратарь успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". 37-летний голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой Пепе Рейна перешел из "Милана" в английской "Астон Виллы" на правах аренды.
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