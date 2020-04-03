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Espreso.tvСпортБолел коронавирусом: чемпион мира по футболу возобновил тренировки

Болел коронавирусом: чемпион мира по футболу возобновил тренировки


фото: Getty Images
Голкипер "Милана" Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за "Астон Виллу", приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом

Видео испанский голкипер опубликовал в twitter.

"После грозы небо становится золотистым. Готов продолжать борьбу. Приободряйтесь и будьте жестокими к коронавирусу. Спасибо всем за поддержку", - написал под видео испанский вратарь.

За свою карьеру испанский вратарь успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкий "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". 37-летний голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой Пепе Рейна перешел из "Милана" в английской "Астон Виллы" на правах аренды.

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