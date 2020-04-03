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Espreso.tvСпортАгент Малиновского рассказал, перейдет ли футболист в "Фиорентину"

Агент Малиновского рассказал, перейдет ли футболист в "Фиорентину"


фото: zbirna.com
Агент украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признался, что футболист не перейдет в "Фиорентину"

Об этом сообщает zbirna.com .

Малиновскому не интересен трансфер в "Фиорентину".

"Переход в Фиорентину не входит в планы Руслана Малиновского. "Фиалки" интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал "Аталанту" и совсем об этом не жалеет", - рассказал Вадим Шаблий.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за клуб из Бергамо 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт 26-летнего полузащитника с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года. За сборную Украины Малиновский сыграл 27 матчей и забил 5 голов.

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