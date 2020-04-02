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Espreso.tvОбществоЗеленский снова хочет поговорить с владельцами АЗС о ценах на горючее

Зеленский снова хочет поговорить с владельцами АЗС о ценах на горючее

Президент Владимир Зеленский собирается провести переговоры с владельцами автозаправочных станций для снижения цен на топливо

Об этом шла речь на селекторном совещании президента.

"На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен", - передает пресс-служба Зеленского.

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