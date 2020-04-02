Зеленский снова хочет поговорить с владельцами АЗС о ценах на горючее

2 апреля, 2020, 15:59

Об этом шла речь на селекторном совещании президента.

"На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен", - передает пресс-служба Зеленского.

Напомним, вчера стало известно, что Антимонопольный комитет Украины проведет встречу с руководителями АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG. В АМКУ посчитали, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн.

24 декабря Владимир Зеленский провел совещание с представителями рынка АЗС и призвал крупнейшие сети более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

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