За нарушение самоизоляции оштрафовали 130 граждан, которые вернулись из-за границы, - Геращенко

2 апреля, 2020, 15:00

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы 130 граждан Украины, которые вернулись из-за границы

Об этом рассказал заместитель главы МВД в интервью газете "Факты".

"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли лица, которые вернулись, режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а она потом заплатит штраф - 17тыс гривен ", - сказал Геращенко.

В целом, по его словам, правоохранители уже составили более трех тысяч админпротоколов за нарушение карантина.

"Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство - в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения", - отметил замминистра.

Он отметил, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение.

"Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальный разрешение на выход из дома, просто несопоставимы ", - отметил Геращенко.

По его словам, сейчас закрыто 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. Однако, не запрещена работа промышленных предприятий, посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимает участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов.

Геращенко также сообщил, что на сегодня полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты.

"Сейчас в Украине уже прибыло несколько самолетов из Китая, доставили огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила в том числе и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас ", - отметил Геращенко.