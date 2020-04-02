Испания: новый рекорд смертности в сутки, общее число жертв превысило 10 тысяч

2 апреля, 2020, 14:06

Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек

Об этом сообщает испанский вещатель RTVE .

Сообщается, что по состоянию на 2 апреля в Испании заражены более 110 тыс человек, при этом почти 73,5 тысячи пациентов проходят лечение. На сегодня выздоровели 26743 пациента, еще 10 003 человека умерли.

Также сообщается, что Испания достигла рекордного уровня смертности от коронавируса за один день, поскольку за минувшие сутки зафиксировали 950 смертей. В связи с этим парламент согласился продлить чрезвычайное положение в стране до 11 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в США за сутки от коронавируса умерли более 1000 человек . Страна вышла на третье место по количеству смертельных случаев от коронавируса, которая превысила 4000 - после Италии, и Испании.

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