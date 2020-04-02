Яна Зинкевич: "Европейская Солидарность" требует от власти обязательного тестирования на коронавирус всех медицинских работников

2 апреля, 2020, 18:01

Власть провалила массовую кампанию тестирования на коронавирус и поэтому замалчивает реальную эпидемиологическую ситуацию в Украине

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец Яна Зинкевич. В партии считают, что немедленно необходимо обеспечить тестирование всех медицинских работников, которые сейчас стоят не передовой борьбы с эпидемией.

"Украина входит в первую десятку стран, где проведено меньше всего тестов на душу населения. На конец марта у нас протестовали только 76 человек на один миллион украинцев. При этом мы в лидерах по наибольшему количеству положительных тестов среди протестированных лиц - 211 подтвержденных случаев на 1000 тестов.

Наши соседи поляки состоянию на 2 апреля уже провели более 53 800 тестов. Это один тест на 706 человек. Даже в России провели уже более полумиллиона тестов, что примерно означает один тест на 269 человек. В Украине по данным из разных источников, еще не проведено и 10 тысяч тестирований ", - сказала она.

Зинкевич подчеркнула, что незначительное количество проведенных тестирований означает непонимание реального количества больных и масштабов эпидемии. "Это означает, что мы до сих пор не понимаем реальный масштаб эпидемии в стране. Главная причина этой ситуации - полностью проваленный властью Зеленского подготовительный период эпидемии. Государство не обеспечило больницы необходимым количеством тестов перед началом эпидемии, хотя опираясь на статистику, могло просчитать опасности и имело минимум два месяца для реальной подготовки, а не для пиара", - отметила Зинкевич.

Депутат из "Европейской Солидарности" отметила, что обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты провалено и приводит к заболеванию врачей.

"МЗ сообщил уже о 26 случаях инфицирования врачей. Хочу подчеркнуть, что сейчас врачи, которые контактируют с больными и потенциально инфицированными, находятся в самой первой группе риска. Однако большинство украинских больниц не имеют даже достаточного количества средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Врачи в регионах не готовы за мизерные зарплаты рисковать жизнью своих родных, если власть не может их обеспечить необходимыми для работы средствами", - отметила народный депутат.