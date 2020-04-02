Все умершие от коронавируса имели сопутствующие заболевания, - Ляшко

2 апреля, 2020, 12:19

В Министерстве здравоохранения рассказали, что на летальность течения коронавирусной болезни больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает hromadske .

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они - лица старше 50 лет. Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19 ", - сказал Ляшко.

Он призвал всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

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