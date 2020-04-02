Власть не была готова даже к тестированию на коронавирус тех, кто вернулся из-за границы, - Княжицкий

2 апреля, 2020, 09:55

Команда президента Володмира Зеленский не приготовилась даже к тестированию на коронавирус тех людей, которые вернулись из-за границы, а не только к массовому тестированию. И сейчас мы имеем больше больных коронавирусной болезнью, чем думаем

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Мы бедная страна. Это не секрет. И у нас экономика пала не от коронавируса, а от того, что пришел к власти Зеленский. И после этого начала падать экономика. И очевидно, украинская власть не была готова не то, что к массовому тестированию, а хотя бы к тестированию тех людей, которые возвращаются из-за границы. Потому что Южная Корея и Тайвань, собственно, это делали. Они начали не так с массового тестирования всех людей, как с массового тестирования всех, кто возвращался ", - сказал он.

"И когда у нас президент сказал, что у нас будут закрыты границы, что, кстати, не соответствовало действительности, так как для автомобилей границы открыты, - то люди подумали, что они вообще закрываются, и эти тысячи людей побежали на границу, создали там тесноту и, убежден, заразили друг друга коронавирусом. И, конечно, их никто нигде не тестировал ", - добавил Княжицкий.

"Очевидно, мы убеждены, что больных больше, чем мы думаем. Но я надеюсь, что все же меньше, чем в Италии или Испании", - сказал депутат.