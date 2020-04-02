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Espreso.tvОбществоВАКС закрыл уголовное производство против экс-прокурора сил АТО Кулика

ВАКС закрыл уголовное производство против экс-прокурора сил АТО Кулика


фото: slovoidilo
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело в отношении незаконного обогащения бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
 
"Сегодня, 2 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил Антитеррористической операции. Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
 
Отметим, что в 2019 году Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества обвиняемого, наложенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда.

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