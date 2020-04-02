ВАКС закрыл уголовное производство против экс-прокурора сил АТО Кулика

2 апреля, 2020, 15:27

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело в отношении незаконного обогащения бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"Сегодня, 2 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил Антитеррористической операции. Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2019 году Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества обвиняемого, наложенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен за работу военного прокурора в АТО.

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