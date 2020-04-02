ВАКС закрыл уголовное производство против экс-прокурора сил АТО Кулика
2 апреля, 2020, 15:27
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело в отношении незаконного обогащения бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
"Сегодня, 2 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил Антитеррористической операции. Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2019 году Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества обвиняемого, наложенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда.
- Напомним, ранее Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен за работу военного прокурора в АТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-