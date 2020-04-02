В Винницкой области в четырех детей обнаружили коронавирус

2 апреля, 2020, 13:01

В Винницкой области коронавирус обнаружили у четырех детей, всего заразились 54 человека

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"По состоянию на 2 апреля в Винницкой области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию. В 75 случаях COVID - 19 не обнаружено. Однако, по состоянию на утро сегодняшнего дня в области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и в четырех детей. Двое детей с Винницы, один ребенок из Черновицкого района, а также диагноз подтвердился у одного ребенка из Гайсинского района ", - отметил председатель облгосадминистрации Владислав Скальский.

Всего, по состоянию на утро 2 апреля в лабораториях областного лабораторного центра МЗ было протестировано 849 образцов материалов.

Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на COVID - 19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас определены контактные лица, самоизольовани и находятся под медико-санитарным надзором.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: в г.. Виннице - 42, в Гайсинском районе - 2 случая, в г.. Ладыжин - 1, в Винницком районе - 2, в Черновицком районе - 1, в Жмеринском районе - 2, в Липовецком районе - 1, в Крыжопольском районе - 2, в Хмельницком районе 1.

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