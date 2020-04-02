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Espreso.tvОбществоВ ВОЗ советуют на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя

В ВОЗ советуют на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, вести здоровый образ жизни и воздержаться от курения и употребления алкоголя

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он во время онлайн-брифинга.

Клюге напомнил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.

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