В Украине уменьшилось количество противников медицинской реформы, - опрос

2 апреля, 2020, 11:55

В течение года в Украине существенно уменьшилось количество противников медицинской реформы - с 45,7% в апреле прошлого года до 33,3% в марте этого года

Соответственно, выросла доля тех, кто оценивает ее положительно - 20,7% против 17,8% год назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, проведенного в период с 13 по 23 марта 2020 года.

Несмотря на то, что чуть больше половины населения (52,1%) проявляет недовольство результатами первого этапа реформы, ключевые мероприятия, предусмотренные данным этапом реформы (подписание декларации по семейным врачом, реализация программы "Доступные лекарства", внедрение системы eHealth) оцениваются положительно.

Так, 74,2% населения подписали декларацию по семейным врачам и большинство из них за последний год посещали своего семейного врача. При этом подавляющее большинство (79,9%) остались довольны визитом к семейному врачу.

Что касается основных мероприятий, запланированных в рамках второго этапа реформы, то все они для большей части населения актуальны. Но вероятность их реализации в ближайшее время оценивается противоречиво. Несколько больше верят в реализацию таких мероприятий как свободный выбор медиков и медицинских учреждений (48,0%), бесплатные консультации при наличии направления от семейного врача (47,3%) и внедрение электронной медицинской карты и электронного направления от врача (46,4% ).

Растет процент опрошенных, указавших, что работа государственных учреждений улучшилась - 16,4% в марте 2020 против 13,0% в апреле прошлого года.

В то же время, относительно большая часть украинцев считает, что качество работы как государственных, так и частных медицинских учреждений в Украине не изменилось (соответственно 46% и 40,5%)

Всего было опрошено 2000 респондентов.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.