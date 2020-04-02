В приложении "Дия" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП

2 апреля, 2020, 13:13

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей на портале "Дия"

Об этом вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в фейсбуке.

Комплекс электронных услуг для физических лиц - предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытия.

"Это будут очень удобны и просты сервисы для граждан, минимум кликов и времени - так, как мы мечтаем сделать для всех услуг", - заявил он.

О книге учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции, он добавил, что законопроект об осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте.

Что разрешено - не покупать и не регистрировать ФОПам книгу учета доходов и налогов, потому что это крайне неудобно и почти недоступно в нынешних условиях.

На время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.