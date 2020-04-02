В приложении "Дия" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП
Об этом вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в фейсбуке.
Комплекс электронных услуг для физических лиц - предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытия.
"Это будут очень удобны и просты сервисы для граждан, минимум кликов и времени - так, как мы мечтаем сделать для всех услуг", - заявил он.
О книге учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции, он добавил, что законопроект об осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте.
Что разрешено - не покупать и не регистрировать ФОПам книгу учета доходов и налогов, потому что это крайне неудобно и почти недоступно в нынешних условиях.
На время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-