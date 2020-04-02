В оккупированном РФ Крыму запретят выходить из дома в рамках карантина
Об этом сообщают "Крим.Реалии" со ссылкой на сайт российского правительства Крыма, который перестал работать после публикации указа о новых ограничительных мерах.
С 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:
- случаи обращения за экстренной медицинской помощью;
- поход в ближайший магазин;
- выгул собак на расстояние более 100 метров от дома;
- вынес мусор.
Исключения также составляют походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями.
Ранее жителям Севастополя запретили выходить из дома, кроме экстренных случаев. Также в Севастополе запретили морские прогулки на яхтах и катерах, на въездах в город установили блокпосты.
Российские власти Крыма также установили новые транспортные ограничения на период со 2 по 14 апреля. Об этом говорится в указе подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова.
Согласно документу, в Крыму
- полностью прекращается междугороднее и международное автобусное сообщение;
- городской транспорт будет ходить по графику по несколько часов утром и вечером;
- прекращаются заказные пассажирские перевозки, кроме случаев перевозок для госнужд по согласованию с Минтрансом;
- полностью ограничивается работа легковых такси вместимостью более 5 пассажирских мест;
- такси вместимостью до 5 мест смогут работать только с разрешения Минтранса на осуществление соответствующей деятельности;
- прекращается движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь;
- пригородные поезда на территории Крыма будут делать только по одному рейсу утром и вечером;
- полностью ограничиваются пассажирские перевозки морским транспортом;
- запрещается движение маломерных судов, за исключением тех, которые осуществляют деятельность для госнужд.
Утром 31 марта Сергей Аксенов сообщил о подтвержденном втором местном случае заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, уже зарегистрировано 16 случаев. 14 из них - привезены, два случая - местные. В Севастополе - 5 случаев заражения коронавирусом.
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