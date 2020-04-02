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Espreso.tvОбществоВ оккупированном РФ Крыму запретят выходить из дома в рамках карантина

В оккупированном РФ Крыму запретят выходить из дома в рамках карантина

В Крыму 1 апреля объявили новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщают "Крим.Реалии" со ссылкой на сайт российского правительства Крыма, который перестал работать после публикации указа о новых ограничительных мерах.

С 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:

  • случаи обращения за экстренной медицинской помощью;
  • поход в ближайший магазин;
  • выгул собак на расстояние более 100 метров от дома;
  • вынес мусор.

Исключения также составляют походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями.

Ранее жителям Севастополя запретили выходить из дома, кроме экстренных случаев. Также в Севастополе запретили морские прогулки на яхтах и катерах, на въездах в город установили блокпосты.

Российские власти Крыма также установили новые транспортные ограничения на период со 2 по 14 апреля. Об этом говорится в указе подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова.

Согласно документу, в Крыму

  • полностью прекращается междугороднее и международное автобусное сообщение;
  • городской транспорт будет ходить по графику по несколько часов утром и вечером;
  • прекращаются заказные пассажирские перевозки, кроме случаев перевозок для госнужд по согласованию с Минтрансом;
  • полностью ограничивается работа легковых такси вместимостью более 5 пассажирских мест;
  • такси вместимостью до 5 мест смогут работать только с разрешения Минтранса на осуществление соответствующей деятельности;
  • прекращается движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь;
  • пригородные поезда на территории Крыма будут делать только по одному рейсу утром и вечером;
  • полностью ограничиваются пассажирские перевозки морским транспортом;
  • запрещается движение маломерных судов, за исключением тех, которые осуществляют деятельность для госнужд.

Утром 31 марта Сергей Аксенов сообщил о подтвержденном втором местном случае заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, уже зарегистрировано 16 случаев. 14 из них - привезены, два случая - местные. В Севастополе - 5 случаев заражения коронавирусом.

 

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