В офис Госрезерва Украины ворвались 20 неизвестных

2 апреля, 2020, 15:29

2 апреля неизвестные лица ворвались в главный офис Государственного агентства резерва в Киеве и захватили помещение

Об этом сообщает пресс-служба Госрезерва Украины.

По данным ведомства, утром более 20 неизвестных лиц без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва. Неизвестные разгромили государственное имущество, оргтехнику. Также в ведомстве не исключают возможного заражения работников коронавирусом.

"Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - говорится в заявлении ведомства.

Здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронным пропускам. Неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство.

В учреждении отмечают, что на просьбу охраны не нарушать режим каратнина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Неизвестно зафиксировал ли патруль нарушение запрета собираться больше 10 человек, тем больше в помещении менее 40 м.кв.

"После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в это время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства" - добавили в Госрезерве.

На вопрос представителя Госрезерва чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо председателю Госрезерва и хотели узнать как и кому были распределены медицинские маски. В свою очередь им было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

Отметим, что в полиции еще не комментировали инцидента.