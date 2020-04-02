В Одессе задержали "вора в законе", которого ищет Россия
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
В России ему за высокий статус в преступной иерархии грозит до 15 лет заключения.
Полицейские установили, что 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать наказания.
Спецназовцы батальона особого назначения полиции задержали "вора в законе".
В полиции отмечают, что свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.
2 апреля Киевским районным судом Одессы "вору в законе" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.
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