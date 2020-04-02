В марте продажи легковых авто в Украине упали на 15%
В марте 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобиля, сообщает Укравтопром .
Относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин снизились на 15%. Также мартовские продажи оказались самыми низкими в первом квартале.
Первую позицию сохранил Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номеров, что на 20% больше, чем в марте 2019 года.
На втором месте Toyota - 661 регистрация, минус 21% к прошлому году.
На третьем - Kia, 576 автомобилей, на 19% меньше, чем годом ранее.
Четвертая позиция у Nissan - 353 авто (-38%).
Замыкает пятерку лидеров месяца Hyundai - 317 авто (-25%).
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Renault Duster. В зачете этой модели - 619 регистраций.
Всего в первом квартале 2020 году в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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