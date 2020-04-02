В марте продажи легковых авто в Украине упали на 15%

2 апреля, 2020, 11:33

По итогам первого квартала продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 11%, однако в марте спрос на них резко упал

В марте 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобиля, сообщает Укравтопром .

Относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин снизились на 15%. Также мартовские продажи оказались самыми низкими в первом квартале.

Первую позицию сохранил Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номеров, что на 20% больше, чем в марте 2019 года.

На втором месте Toyota - 661 регистрация, минус 21% к прошлому году.

На третьем - Kia, 576 автомобилей, на 19% меньше, чем годом ранее.

Четвертая позиция у Nissan - 353 авто (-38%).

Замыкает пятерку лидеров месяца Hyundai - 317 авто (-25%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Renault Duster. В зачете этой модели - 619 регистраций.

Всего в первом квартале 2020 году в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.