В Киеве зарегистрирована первая смерть от COVID-19, заразилось уже 161 человек, - Кличко

2 апреля, 2020, 12:24

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первой смерти от коронавирусной инфекции в столице

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом - 161 один человек. К сожалению, один случай летальный. 70-летний человек - умер", - сказал городской голова.

Заболели: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо - в клиническую больницу № 5, девять человек - в больницу № 7. Еще трех пациентов - в Александровскую больницу и двух - в больницу № 3. Одиннадцать киевлян заболевших лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

12 пациентов, большая часть, которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой.