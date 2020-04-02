В Киеве зарегистрирована первая смерть от COVID-19, заразилось уже 161 человек, - Кличко
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом - 161 один человек. К сожалению, один случай летальный. 70-летний человек - умер", - сказал городской голова.
Заболели: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.
Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо - в клиническую больницу № 5, девять человек - в больницу № 7. Еще трех пациентов - в Александровскую больницу и двух - в больницу № 3. Одиннадцать киевлян заболевших лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
12 пациентов, большая часть, которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой.
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