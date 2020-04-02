В Киеве полиция и жэки будут проверять людей на самоизоляции, - КГГА
Об этом рассказал советник киевского городского головы и секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.
Он уточнил, что будут контактировать с людьми с коронавирусом, которые лечатся дома, людьми, с которыми контактировали и теми, кто вернулся из-за границы.
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"По телефону сначала выявляются контактеры лиц, имеющих коронавирусную болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. Относительно других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", - отметил Бондаренко.
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По словам чиновника, самоизолированных могут посетить с проверкой представители полиции, жэка или врачи первичного звена.
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