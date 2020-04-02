В Кропивницком мужчина и женщина на просьбу кондуктора надеть маски, разбили лобовое стекло автобуса. ВИДЕО
Об этом сообщила пресс-служба Кропивницкого горсовета.
"Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон. Кондуктор заметила, что в связи с карантинными мероприятиями, проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и дверь. А уже через несколько секунд бросили в лобовое стекло кирпичом", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Кропивницкого Александр Вергун сообщил, что автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства надо 16 тыс. грн. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию.
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