В ГБР заявили, что ООН просит отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства
2 апреля, 2020, 13:34
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЛУ выделены следующие факторы:
- недоукоплектованисть судов следователями судьями;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей ".
Как указывает пресс-служба ГБР, в своем отчете по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане мониторинговая миссия рекомендует Украине:
- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.
И.о. Директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.
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