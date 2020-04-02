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Espreso.tvОбществоВ ГБР заявили, что ООН просит отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства

В ГБР заявили, что ООН просит отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства


фото: reuters
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЛУ выделены следующие факторы:

  • недоукоплектованисть судов следователями судьями;
  • недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
  • так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей ".

Как указывает пресс-служба ГБР, в своем отчете по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане мониторинговая миссия рекомендует Украине:

  • обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. Директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

 

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