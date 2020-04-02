В ГБР заявили, что ООН просит отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства

2 апреля, 2020, 13:34

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЛУ выделены следующие факторы:

недоукоплектованисть судов следователями судьями;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей ".

Как указывает пресс-служба ГБР, в своем отчете по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане мониторинговая миссия рекомендует Украине:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить "закон о неприкосновенности";

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. Директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.