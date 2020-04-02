В Британии за сутки - новый рекорд смертности от коронавируса

2 апреля, 2020, 17:31

Количество смертей от коронавируса в Великобритании выросло почти на четверть и приближается к трем тысячам

Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 569 пациентов. Всего с начала эпидемии умер 2 921 человек, сообщает Минздрав страны.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, у 44 умерших не было никаких сопутствующих заболеваний.

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По состоянию на 2 апреля на коронавирус проверили более 163 тысяч человек, из которых COVID-19 подтвердили в 33 718 случаях.

В Великобритании - одни из худших показателей смертности в мире после Италии, Испании, США, Франции, Китая и Ирана.

Во всем мире коронавируса заразились 950 тысяч человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 48 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 200 тысяч человек.