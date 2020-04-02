Умер основатель фанатского движения "Днепра", который воевал на Донбассе

2 апреля, 2020, 13:32

Умер основатель фанатского движения "Днепра" Валерий Животов, который воевал добровольцем на Донбассе

Об этом сообщает Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

1 апреля умер один из основателей и лидеров днепровского фанатского движения Валерий "Лысый" Животов

"Он стоял в самом начале зарождения фанатизма в городе, фактически был одним из тех, кто его создал. Посещал выездные матчи еще в советское время. Некоторое время жил в Чехии, после Майдана вернулся в Украину и отправился добровольцем на фронт. Знакомые с Валерием подчеркивают , что энергии у него было, как у 20-летнего. Сочувствие близким и родным ", - говорится в сообщении.

Животов был добровольцем, участвовал в войне на Донбассе и активно занимался волонтерской деятельностью.