Умер основатель фанатского движения "Днепра", который воевал на Донбассе
2 апреля, 2020, 13:32
Умер основатель фанатского движения "Днепра" Валерий Животов, который воевал добровольцем на Донбассе
Об этом сообщает Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
1 апреля умер один из основателей и лидеров днепровского фанатского движения Валерий "Лысый" Животов
"Он стоял в самом начале зарождения фанатизма в городе, фактически был одним из тех, кто его создал. Посещал выездные матчи еще в советское время. Некоторое время жил в Чехии, после Майдана вернулся в Украину и отправился добровольцем на фронт. Знакомые с Валерием подчеркивают , что энергии у него было, как у 20-летнего. Сочувствие близким и родным ", - говорится в сообщении.
Животов был добровольцем, участвовал в войне на Донбассе и активно занимался волонтерской деятельностью.
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