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Espreso.tvСпортТренер сидел рядом: футболист рассказал, как тактическим процессом "Карпат" руководил президент

Тренер сидел рядом: футболист рассказал, как тактическим процессом "Карпат" руководил президент


фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Карпат" Сергей Зенев признался, что тактическим процессом в клубе руководил президент Петр Дыминский, а тренер просто сидел рядом

Об этом сообщает tribuna.com.

"В его офисе был большой мраморный стол с рисунком футбольного поля. И он всегда управлял на нем фишками. Тренер, как правило, сидел рядом, а Дыминский управлял фишками и рассказывал нам разные тактические нюансы - как играть и что он хочет от нас увидеть. Не было сомнений в том, что он любит и разбирается в футболе", - рассказал футболист.

30-летний Сергей Зенев выступал за "Карпаты" с 2008-го по 2014-й год, после чего перешел в английский "Блэкпул". В общем эстонский вингер провел за "львов" 156 матчей, забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.

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