Тренер сидел рядом: футболист рассказал, как тактическим процессом "Карпат" руководил президент
2 апреля, 2020, 19:41
Бывший полузащитник "Карпат" Сергей Зенев признался, что тактическим процессом в клубе руководил президент Петр Дыминский, а тренер просто сидел рядом
Об этом сообщает tribuna.com.
"В его офисе был большой мраморный стол с рисунком футбольного поля. И он всегда управлял на нем фишками. Тренер, как правило, сидел рядом, а Дыминский управлял фишками и рассказывал нам разные тактические нюансы - как играть и что он хочет от нас увидеть. Не было сомнений в том, что он любит и разбирается в футболе", - рассказал футболист.
30-летний Сергей Зенев выступал за "Карпаты" с 2008-го по 2014-й год, после чего перешел в английский "Блэкпул". В общем эстонский вингер провел за "львов" 156 матчей, забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.
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