Трамп объявил о начале операции против наркокартелей во время эпидемии коронавируса
Об этом он сказал на брифинге , который транслировала пресс-служба Белого дома.
"Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в плохих целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим ... Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемии для угрозы жизни американцев", - заявил Трамп.
США собираются разместить в Западном полушарии дополнительные военные самолеты, корабли и вертолеты.
Дональд Трамп отметил, что всех военных оснастят средствами защиты и усилят меры безопасности.
Согласно последним данным, в США зафиксировано более 215 000 случаев заболевания коронавируса. Более 5100 человек погибли.
За последние сутки в стране умерло более тысячи человек.
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