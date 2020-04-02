Трамп объявил о начале операции против наркокартелей во время эпидемии коронавируса

2 апреля, 2020, 11:12

Президент США сообщил о начале совместной с 22 странами операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Западном полушарии

Об этом он сказал на брифинге , который транслировала пресс-служба Белого дома.

"Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в плохих целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим ... Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемии для угрозы жизни американцев", - заявил Трамп.

США собираются разместить в Западном полушарии дополнительные военные самолеты, корабли и вертолеты.

Дональд Трамп отметил, что всех военных оснастят средствами защиты и усилят меры безопасности.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 215 000 случаев заболевания коронавируса. Более 5100 человек погибли.

За последние сутки в стране умерло более тысячи человек.