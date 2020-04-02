Те, кто сорвал программу питания в армии, должны за это ответить, - Петр Порошенко

2 апреля, 2020, 10:27

Чиновники, которые фактически сорвали программу питания в Вооруженных силах Украини, должны за это ответить. То, что Верховная Рада была вынуждена принимать соответствующий закон и спасать систему обеспечения армии - ненормально, и свидетельствует об абсолютной некомпетентности власти

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для телеканалов "Прямой", "Еспресо" и "5 канал".

"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции - и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности ", - возмутился Порошенко.

"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новых реформ. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное" Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию "?

Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с военным питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это? ", - отмечает Порошенко.

"Мы не можем, чтобы над Украиной, а особенно над ее Вооруженными Силами проводили такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными. Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили ?! За это должны понести ответственность виноваты ", - убежден пятый президент.