Те, кто сорвал программу питания в армии, должны за это ответить, - Петр Порошенко
Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для телеканалов "Прямой", "Еспресо" и "5 канал".
"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции - и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности ", - возмутился Порошенко.
"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новых реформ. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное" Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию "?
Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с военным питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это? ", - отмечает Порошенко.
"Мы не можем, чтобы над Украиной, а особенно над ее Вооруженными Силами проводили такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными. Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили ?! За это должны понести ответственность виноваты ", - убежден пятый президент.
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