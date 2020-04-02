Совет НБУ убрал запрет на покупку ОВГЗ центробанком
Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта, передает FinClub.
Также Совет Нацбанка изъял запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.
"Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозы финансовой стабильности", - говорится в документе.
Кроме этого, центробанку рекомендовали вместе с правительством ввести все возможные меры в поддержку экономики и населения в кризисный период, а также - акцентировать внимание на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии.
Также Совет НБУ, в частности, рекомендовал рассмотреть возможность целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестиционных проектов, а также - малого и среднего бизнеса.
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