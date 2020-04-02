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Espreso.tvОбществоСовет НБУ убрал запрет на покупку ОВГЗ центробанком

Совет НБУ убрал запрет на покупку ОВГЗ центробанком


фото: bank.gov.ua
Совет Нацбанка изяла запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма, внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ

Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта, передает FinClub.

Также Совет Нацбанка изъял запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

"Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозы финансовой стабильности", - говорится в документе.

Кроме этого, центробанку рекомендовали вместе с правительством ввести все возможные меры в поддержку экономики и населения в кризисный период, а также - акцентировать внимание на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии.

Также Совет НБУ, в частности, рекомендовал рассмотреть возможность целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестиционных проектов, а также - малого и среднего бизнеса.

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