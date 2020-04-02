Скандал с братом Ермака: "Голос" призывает руководителя ОПУ уйти в "политическую самоизоляцию" на время расследования дела

2 апреля, 2020, 16:36

"Голос" призывает Андрея Ермака приостановить исполнение полномочий руководителя Офиса президента на время расследования по коррупционному делу, где фигурирует его брат

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учитывая то, какова роль главы ОПУ в стране, продолжение его работы на должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства. Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию до окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания", - отметила заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.