Скандал с братом Ермака: "Голос" призывает руководителя ОПУ уйти в "политическую самоизоляцию" на время расследования дела
2 апреля, 2020, 16:36
"Голос" призывает Андрея Ермака приостановить исполнение полномочий руководителя Офиса президента на время расследования по коррупционному делу, где фигурирует его брат
Об этом сообщает пресс-служба фракции.
"То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учитывая то, какова роль главы ОПУ в стране, продолжение его работы на должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства. Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию до окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания", - отметила заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
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