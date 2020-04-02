СБУ заблокировала поставки краденых авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы сбывали отремонтированные подержанные запчасти как новые через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Авиазапчасти также незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.
Решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
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