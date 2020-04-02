 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ заблокировала поставки краденых авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома

СБУ заблокировала поставки краденых авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям Укроборонпрома

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы сбывали отремонтированные подержанные запчасти как новые через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Авиазапчасти также незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.

Решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

2 апреля, 2020 четверг

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать