СБУ заблокировала поставки краденых авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома

2 апреля, 2020, 11:38

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям Укроборонпрома

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы сбывали отремонтированные подержанные запчасти как новые через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Авиазапчасти также незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.

Решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.