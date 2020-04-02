РФ на Донбассе применила тяжелую артиллерию, ранены трое бойцов ООС. Потери оккупантов - 4 боевика
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты впервые за долгое время использовали артиллерийские системы больших калибров в сочетании с минометным огнем.
В вечернее время захватчики по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские террористы выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин калибра 120-мм.
Украинские военные ответили оккупантам на обстрел.
С минометов калибра 82 мм захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитника Хутора Свободного россияне также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
К вечеру оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехово.
Украинские военные отреагировали на каждый обстрел и дали захватчикам отпор.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов.
Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции вблизи Павлополя. К вечеру обстрел с БМП-1 была зафиксирована в районе Песков.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов захватчики дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.
Трижды в течение дня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил у Новомихайловка. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Дважды россияне применили стрелковое оружие вблизи Песков и один раз - у Николаевки.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших госпитализировали в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.
Украинские военнослужащие отвечали на обстрелы оккупантов прицельным огнем по опорным пунктам. По предварительным данным разведки 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, еще как минимум трое террористов получили ранения.
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