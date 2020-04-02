РФ на Донбассе применила тяжелую артиллерию, ранены трое бойцов ООС. Потери оккупантов - 4 боевика

2 апреля, 2020, 07:24

В среду, 1 апреля, российские войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм и минометы калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты впервые за долгое время использовали артиллерийские системы больших калибров в сочетании с минометным огнем.

В вечернее время захватчики по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские террористы выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин калибра 120-мм.

Украинские военные ответили оккупантам на обстрел.

С минометов калибра 82 мм захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитника Хутора Свободного россияне также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К вечеру оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехово.

Украинские военные отреагировали на каждый обстрел и дали захватчикам отпор.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции вблизи Павлополя. К вечеру обстрел с БМП-1 была зафиксирована в районе Песков.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов захватчики дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил у Новомихайловка. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды россияне применили стрелковое оружие вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших госпитализировали в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Украинские военнослужащие отвечали на обстрелы оккупантов прицельным огнем по опорным пунктам. По предварительным данным разведки 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, еще как минимум трое террористов получили ранения.