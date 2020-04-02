РФ блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом, - МИД
2 апреля, 2020, 16:17
Заместитель главы МИД Украины Егор Божок заявил, что уже больше недели РФ блокирует транзит гуманитарного груза для Украины, который предназначен для борьбы с коронавируса
Об этом Божок заявил в Twitter.
"ООН, США, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели РФ продолжает блокировать транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины, необходимых для борьбы с COVID-19... Это и есть истинное лицо Путина его режима", - написал дипломат .
Накануне в России сообщили, что якобы предоставили США груз гуманитарного характера для борьбы с пандемией.
Однако, как оказалось, США купили в России эту "гумпомощь".
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-