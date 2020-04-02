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Espreso.tvОбществоРФ блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом, - МИД

РФ блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом, - МИД

Заместитель главы МИД Украины Егор Божок заявил, что уже больше недели РФ блокирует транзит гуманитарного груза для Украины, который предназначен для борьбы с коронавируса

Об этом Божок заявил в Twitter.

"ООН, США, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели РФ продолжает блокировать транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины, необходимых для борьбы с COVID-19... Это и есть истинное лицо Путина его режима", - написал дипломат .

Накануне в России сообщили, что якобы предоставили США груз гуманитарного характера для борьбы с пандемией.

Однако, как оказалось, США купили в России эту "гумпомощь".

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