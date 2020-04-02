Разведка: в марте оккупанты потеряли 51 боевика погибшим и 113 - ранеными

2 апреля, 2020, 13:54

В течение марта 2020 года российские оккупанты в Донбассе потеряли 51 боевика погибшим, еще 113 - ранеными и травмированными

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошлый месяц составили: погибшие - 51 оккупант; ранены и травмированы - 113 оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил в марте уничтожили 10 единиц техники противника, в частности, миномет калибра 120 мм (запрещенное Минского договоренностями оружие), 2 боевые машины пехоты, 2 многоцелевые легкие бронетранспортеры, беспилотный летательный аппарат и 4 военных автомобиля.

Напомним, 1 апреля вследствие огневой ответы Объединенных сил оккупанты потеряли одного боевика погибшим и трех - ранеными.

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