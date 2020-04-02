"Выломали двери, угрожают работникам" Мэр Глухова Терещенко заявил о захвате власти при участии полиции

2 апреля, 2020, 10:48

Мэр Глухов Сумской области Мишель Терещенко заявил о попытке рейдерского захвата власти в городе экс-мером Юрием Бурлакой с использованием поддельных документов и при участии сотрудников полиции

Об этом Терещенко написал в Facebook.

"В этот момент происходит рейдерский захват власти в Глухове. ТОЛЬКО что самозванцы виломалы двери моего кабинета! И это все при поддержке полиции!" - написал Терещенко.

По словам мэра Глухова, Бурлака и его сторонники использовали поддельное заявление мэра об отставке, которой Терещенко не писал, и зарегистрировали в госреестре прекращении полномочий мэра, а также секретаря Глуховского городского совета Елены Демишева. При этом Бурлаку зарегистрировали секретарем горсовета.

"Комплект поддельных бумажек, включая поддельное заявление о сложении полномочий Глуховским мэром (которой не существует)," проголосовавших "ими на противоправных депутатских собраниях (не в сессии!) - после несколько неудачных попыток в Кролевци и Ямполе, удалось зарегистрировать в Середина-Буде! Переговоры с регистратором продолжались несколько суток. В результате регистраторша с-Буды Журикова Юлия Игоревна, несмотря на предупреждение всех регистраторов о возможных попытках легализовать поддельные документы, согласилась стать соучастником преступления. Она на основе сфабрикованного решения сессии и поддельной заявления о моем увольнении внесла фейковые данные в государственный реестр о прекращении полномочий Глуховского городского головы Мишеля Терещенко и законно избранного секретаря Глуховского городского совета Елены Демишева и осуществила регистрацию Юрия Бурлаки секретарем Глуховского городского совета! " - написал Терещенко.

По словам глуховского мэра, президент Владимир Зеленский знает о ситуации в Глухове, но не предпринимает никаких действий.

"На совещании 26 марта в Сумах новоназначенный глава Сумской ОГА публично заявил, что президент в курсе о ситуации в Глухове (речь шла о проведении нелегитимных депутатских собрании 25 марта с целью захвата власти). Таким образом, все все давно знают, заявления разосланы, но почему-то пока тишина ... Это уже где-то десятая попытка захвата власти, все предыдущие мы удачно отражали почти 5 лет. Но до сих пор никто из них организаторов и исполнителей не был привлечен к ответственности. В том числе за фальсификацию собрания общины, на которых они якобы "отзывали "законно избранных депутатов, благодаря чему смогли протянуть фейковых и наконец получить большинство. Поэтому тотальная безнаказанность стимулирует к новым преступлениям", - написал Терещенко.

При этом мэр Глухова заявил об угрозах работникам горсовета.

"Самозванец Юрий Бурлака в сопровождении полиции вчера, 1 апреля, вломился в городской совет с требованием отдать ему печать. Вместе со своей бандой и несколькими предателями из городского совета они проводят полную инвентаризацию, угрожают и пытаются незаконно увольнять членов моей команды. При этом, по нашу законное требование Юрий Бурлака отказывается предоставить официальное решение так называемой "сессии", на котором, как он считает, депутаты проголосовали за якобы мое заявление о сложении мной полномочий и саму поддельную заявление. Особое давление и реальные угрозы осуществляются по отношению ко всем работникам, которые, руководствуясь ст. 60 Конституции Украины, абсолютно правомерно отказываются выполнять преступные приказы ", - отметил Терещенко.

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