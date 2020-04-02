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Espreso.tvОбщество"Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для учащихся в ОРДЛО и Крыму

"Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для учащихся в ОРДЛО и Крыму


фото: Офіс президента
Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн" в эфире телеканала "Дом"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире" UA: Первый "и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет", - говорится в сообщении.

Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

  • Зеленский заявил, что проект "Всеукраинская школа онлайн", с помощью которого школьники смогут учиться во время карантина из-за коронавируса, запустят с 6 апреля .
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