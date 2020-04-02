"Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для учащихся в ОРДЛО и Крыму

2 апреля, 2020, 13:29

Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн" в эфире телеканала "Дом"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире" UA: Первый "и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет", - говорится в сообщении.

Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.