"Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване": Шмыгаль анонсировал создание стратегической платформы

2 апреля, 2020, 16:24

Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7 после принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сегодня премьер вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провел онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине.

"Обсудили деятельность в условиях карантинных мер, которые принимает правительство из-за распространения коронавирусного заболевания. Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев", - сообщил он.

"Вместе с тем правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7 после принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли.