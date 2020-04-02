"Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване": Шмыгаль анонсировал создание стратегической платформы
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Сегодня премьер вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провел онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине.
"Обсудили деятельность в условиях карантинных мер, которые принимает правительство из-за распространения коронавирусного заболевания. Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев", - сообщил он.
"Вместе с тем правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты", - отметил Шмыгаль.
Также он добавил, что Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7 после принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли.
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