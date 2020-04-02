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Espreso.tvОбщество"Ситуация осложняется панической реакцией": мэр Монастыриська обратился к властям из-за закрытия единой газовой заправки

"Ситуация осложняется панической реакцией": мэр Монастыриська обратился к властям из-за закрытия единой газовой заправки


фото: fb
Мэр райцентра Монастыриська на Тернопольщине, где зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, обратился к областной и центральной власти и правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку она осложнена не только из-за COVID-19, но и из-за панических настроений

Об этом городской голова Андрей Старух, у которого самого выявлено коронавирус, сообщил на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, в контролирующих и правоохранительных органов. Ситуация в Монастырыськах осложняется не только инфекцией COVID-19, а панической реакцией на нее. Так, несмотря на разрешение работать автозаправки, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости скачали", - пишет Старух.

По его словам, если нет возможности заправить автомобили, то неизвестно, каким образом обеспечивать жизнедеятельность, как привезти лекарства, средства защиты, продукты питания.

  • Напомним, Кличко сообщил о первой смерти от коронавирусной инфекции в столице .
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