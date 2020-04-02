"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, раскол в монобольшинстве, закон о земле и главные события
2 апреля, 2020, 19:01
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности недавно принятый закон о рынке земли, раскол в провластном монобольшинстве и выполнит ли украинская власть требования МВФ.
К разговору присоединятся:
- Елена Шуляк, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
- Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос"
- Оксана Савчук, народный депутат, внефракционный
- Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов