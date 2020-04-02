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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, раскол в монобольшинстве, закон о земле и главные события

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, раскол в монобольшинстве, закон о земле и главные события

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности недавно принятый закон о рынке земли, раскол в провластном монобольшинстве и выполнит ли украинская власть требования МВФ.

К разговору присоединятся:

  • Елена Шуляк, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос"
  • Оксана Савчук, народный депутат, внефракционный
  • Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
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