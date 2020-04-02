"Олицетворение капитуляции и коррупции": на сайте президента собирают подписи за увольнение и уголовное преследование Ермака

2 апреля, 2020, 11:20

Появилась петиция об увольнении и привлечения к уголовной ответственности председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака

Текст петиции опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"После назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией. Глава Офиса имеет тесные контакты с заместителем главы администрации Путина - Козаком, который является автором" примирения "Приднестровья и Молдовы. Чем оно обернулось для Молдовы, хорошо известно - через Приднестровье Россия дестабилизирует Молдову. Будучи виновником войны 1992 года, Россия заняла место миротворца и посредника в переговорах между Молдовой и Приднестровьем ", - говорится в сообщении.

В тексте отметили, что такой же сценарий Россия стремится реализовать и в Украине, а его проводником здесь есть Ермак. Вскоре после назначения Ермака на пост главы Офиса президента он, вместе с Кучмой, подписался под созданием так называемого Консультативного Совета в рамках ТКГ в Минске. Фактически, в случае ее создания, представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей станут стороной переговоров с Украиной. А Россия с агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца. Это избавится РФ ответственности за войну против Украины и оккупацию Крыма и Донбасса.

В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены.

"Ермак стал олицетворением коррупции в команде Зеленского. Ермака и его родственника обвиняют в торговле государственными должностями. Коррупция всегда была оружием России в войне против Украины, как и пропаганда, танки или артиллерия. Благодаря коррупции РФ всегда имела и имеет сегодня имеет значительную пятую колонну в украинской политике и власти. Благодаря коррупции Россия останавливала реформы и движение Украины в НАТО и ЕС. Благодаря коррупции Россия уничтожала нашу безопасность и оборону. И сегодня, используя коррупцию, государство-агрессор делает все, чтобы заставить украинскую власть пойти на апитуляцию ", - отметили в сообщении.

В тексте добавили, что Ермак является олицетворением двух главных угроз для Украины - капитуляции в войне с Россией и коррупции в новой власти, а также применяет давление на депутатов Верховной Рады Украины.